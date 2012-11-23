Trecho da Rua Serafim Afonso Costa, no Jardim Ouro Branco, terá sentido único

A Prefeitura de Paranavaí realizará, a partir de terça-feira (17), uma alteração no sentido de circulação da Rua Serafim Afonso Costa. A mudança será executada pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Trânsito.

Atualmente com tráfego em dois sentidos, a via passará a operar em sentido único no trecho entre a Rua Amapá e a Rua Irati, no Jardim Ouro Branco, seguindo no sentido centro-bairro. O trecho entre a Avenida Belo Horizonte e a Rua Amapá já possui mão única, e a mudança ampliará essa configuração ao longo da via.

“A decisão foi tomada após análises técnicas que identificaram alto fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. A rua possui estacionamento nos dois lados e circulação em mão dupla, o que frequentemente gera congestionamentos, dificuldades de passagem e conflitos entre motoristas, já que em vários pontos a largura da pista não comporta dois veículos simultaneamente”, explicou o diretor de Trânsito, Carlos Fujimori.

“Essa adequação acompanha o crescimento do fluxo de veículos naquela área. O sentido único vai melhorar a fluidez, reduzir pontos de conflito e tornar o deslocamento mais seguro para motoristas e pedestres”, complementou Juarez Santana, gerente da Sestran.

A alteração passará a compor o sistema binário da região. A Rua Bahia, paralela à Serafim Afonso Costa, já funciona em sentido único bairro-centro, estabelecendo fluxo complementar entre as duas vias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí