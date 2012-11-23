Troca das luminárias dá início à maior modernização da história da iluminação pública de Paranavaí; braços terão referências à história e à identidade da cidade

A Prefeitura de Paranavaí iniciou nesta quarta-feira (20) a troca das luminárias de vapor de sódio por luminárias de LED em toda cidade. A primeira etapa começou no Conjunto Habitacional Flávio Ettore Giovine. O investimento é de aproximadamente R$ 16,9 milhões e faz parte do programa Ilumina Paraná, do Governo do Estado. Os recursos foram viabilizados por intermédio do deputado estadual Adriano José, a pedido do prefeito Mauricio Gehlen.

Além da substituição das luminárias, as equipes de trabalho estão instalando braços ornamentais na iluminação pública. O modelo menor terá imagens do Estádio Municipal e do troféu Barriguda, símbolo do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup). Já o modelo maior contará com referências ao café, à mandioca e à laranja, culturas agrícolas que marcaram a história do município.

O anúncio do recurso foi realizado no dia 12 de março, durante visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior a Paranavaí. Na ocasião, ele apresentou um pacote de investimentos para o município, entre eles os recursos destinados ao Ilumina Paraná. A princípio, o valor previsto era de R$ 19.470.084,84, mas, no processo de licitação, venceu a empresa que ofertou o menor valor, de aproximadamente R$ 16,9 milhões.

“As pessoas vão perceber uma diferença muito grande nas ruas. A iluminação vai ficar mais clara, trazendo mais segurança para motoristas, pedestres e moradores. Além disso, a cidade também terá um novo aspecto visual, deixando para trás a iluminação amarelada das lâmpadas de vapor de sódio para receber a iluminação branca das luminárias de LED”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

“Paranavaí é uma cidade polo que ajuda a impulsionar o desenvolvimento de todo o Noroeste do Paraná. Por isso esses investimentos são tão importantes. Nos próximos meses e anos, outras obras vão sair do papel com os recursos que anunciamos, é o caso da revitalização da Avenida Heitor de Alencar Furtado e da implantação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que vai concentrar atendimentos especializados e beneficiar toda a região. São obras que ajudam a gerar mais desenvolvimento, emprego e qualidade de vida para a população”, afirmou o governador quando esteve em março no município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, explicou que a troca da iluminação deve reduzir o consumo de energia elétrica e os custos de manutenção, além de melhorar a iluminação das vias. “Estamos falando de uma modernização completa da iluminação pública de Paranavaí. Além da redução no consumo de energia e nos custos de manutenção, teremos uma iluminação mais eficiente, mais segura e com melhor qualidade para a população”, disse o secretário.

Nesta primeira etapa, a Administração Municipal definiu como prioridade bairros mais afastados da região central. Além dos conjuntos habitacionais, o cronograma também atenderá vilas rurais e distritos.

“O Ilumina Paraná é um avanço importante para a cidade. Além da modernização tecnológica, o projeto também valoriza a identidade visual do município com os conjuntos ornamentais instalados junto às luminárias. É um investimento que impacta diretamente a qualidade de vida da população”, complementou Ruiz.

O diretor de Iluminação Pública do município, Aron Longo, explicou que a execução ocorrerá em duas etapas. “Primeiro as equipes estão realizando a instalação dos braços menores nas ruas dos bairros, distritos e vilas rurais. Depois, em uma segunda etapa, será feita a instalação dos braços maiores nas vias de maior fluxo”, disse.

O deputado estadual Adriano José também comentou sobre os investimentos destinados ao município. “Esses investimentos são muito importantes para Paranavaí e para toda a nossa região, porque melhoram a infraestrutura, a segurança dos moradores e ajudam no desenvolvimento”, afirmou o deputado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí