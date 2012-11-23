Último dia para Alistamento Militar será nesta terça-feira (30)

O prazo para o alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira (30). Devem se alistar os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, mesmo que ainda não tenham completado 18 anos, além daqueles de anos anteriores que ainda não regularizaram a situação com o Serviço Militar.

Até esta segunda-feira (29), 427 jovens já haviam realizado o alistamento em Paranavaí.

Os nascidos em 2008 podem realizar o alistamento pela internet, no site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar do município. Já os nascidos em anos anteriores devem procurar atendimento presencial.

Para mais informações, os interessados devem procurar a Junta de Serviço Militar, na Praça Brasil, no prédio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), ao lado do Terminal Urbano e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro. O atendimento nesta segunda-feira acontecerá até às 13h. Amanhã, terça-feira, o atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí