Valores do estacionamento rotativo passam por reajuste a partir de 21 de julho

A Prefeitura de Paranavaí publicou nesta sexta-feira (18/7) o Decreto Municipal nº 27.460/2025, que fixa os novos valores das tarifas do sistema de Estacionamento Rotativo Pago (ESTAR). O reajuste entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de julho.

Os valores foram atualizados com base na Lei Municipal nº 5.054/2021, no Contrato de Concessão nº 047/2023, e após parecer favorável do Conselho de Fiscalização das Concessionárias de Serviços Públicos, com respaldo da Procuradoria Geral do Município.

Com o reajuste, as tarifas por fração de 30 minutos passam a ser:

Veículos de passeio: de R$ 1,00 para R$ 1,10

Motocicletas: de R$ 0,50 para R$ 0,55

Caçambas de entulho e congêneres: de R$ 10,00 para R$ 11,35 (valor diário)

Segundo a Diretoria de Trânsito (Ditran), o reajuste respeita o que está previsto em contrato e na legislação vigente, e visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a continuidade dos serviços prestados pela empresa G2 Empreendimentos e Logística Ltda, responsável pela operação do sistema ESTAR em Paranavaí.

A atualização de tarifas ocorre anualmente, conforme previsto na Lei nº 5.054/2021, levando em consideração índices inflacionários e custos operacionais do sistema.

O texto completo do decreto municipal pode ser acessado no link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/1D1C56B4

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí