Veja como ficam os serviços municipais no feriado de Corpus Christi

As repartições públicas municipais terão mudanças no funcionamento durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), e no ponto facultativo da sexta-feira (5). Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (8). Apenas alguns serviços da área da saúde manterão atendimento à população.

SERVIÇOS DE SAÚDE – Na quinta-feira (4), apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funciona 24 horas, estará aberta. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as farmácias municipais permanecerão fechadas.

Na sexta-feira (5), a UPA seguirá com atendimento normal. A UBS Centro funcionará das 8h às 17h e a Farmácia Centro atenderá das 10h às 15h40. As demais UBSs e farmácias municipais permanecerão fechadas.

DEMAIS SERVIÇOS – Estarão fechados na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5) os atendimentos na Prefeitura, escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Agência do Trabalhador e demais órgãos da administração municipal.

O Restaurante Popular e o Ecoponto ficarão fechados apenas na quinta-feira (4) e funcionarão normalmente na sexta-feira (5).

COLETA DE LIXO – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na quinta-feira (4). A Transresíduos informou que haverá alteração apenas nos horários de saída das equipes. A coleta seletiva, que normalmente inicia às 8h, começará às 7h30. Já a coleta noturna, que normalmente sai às 15h30, terá início às 14h.

CATA-TRECO – Não haverá coleta de cata-treco na quinta-feira (4). O serviço será retomado normalmente na sexta-feira (5).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí