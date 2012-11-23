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Veja como ficam os serviços municipais no feriado do Dia do Trabalhador

Publicado em 01 de Maio de 2026

  

As repartições públicas municipais terão mudanças no funcionamento por conta do feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, dia 1º de maio. Apenas serviços essenciais estarão disponíveis. O atendimento será retomado gradualmente a partir de sábado (2).

SERVIÇOS ESSENCIAIS - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funciona 24 horas, seguirá com atendimento normal. Os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h.

DEMAIS SERVIÇOS - Estarão interrompidos na sexta-feira, dia 1º, os atendimentos na Prefeitura, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Ecoponto, Restaurante Popular, Agência do Trabalhador, coleta de lixo e estacionamento rotativo.

SÁBADO (2) - Alguns serviços retomam parcialmente o funcionamento. A coleta de lixo será realizada durante todo o dia. O Ecoponto funcionará das 8h às 12h. Já o estacionamento rotativo terá funcionamento das 8h às 12h.

FESTIVAL DO TRABALHADOR - Nesta sexta-feira, dia 1º, acontecerá a 5ª edição do Festival do Trabalhador, das 9h às 13h e das 17h às 22h, na Praça dos Pioneiros. Serão oferecidos serviços gratuitos, orientações, ações de saúde, atendimentos e apresentações culturais abertas à população nas áreas de saúde, social, direito e cultura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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