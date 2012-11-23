Veja como ficam os serviços municipais no feriado do Dia do Trabalhador

As repartições públicas municipais terão mudanças no funcionamento por conta do feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, dia 1º de maio. Apenas serviços essenciais estarão disponíveis. O atendimento será retomado gradualmente a partir de sábado (2).

SERVIÇOS ESSENCIAIS - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funciona 24 horas, seguirá com atendimento normal. Os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h.

DEMAIS SERVIÇOS - Estarão interrompidos na sexta-feira, dia 1º, os atendimentos na Prefeitura, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Ecoponto, Restaurante Popular, Agência do Trabalhador, coleta de lixo e estacionamento rotativo.

SÁBADO (2) - Alguns serviços retomam parcialmente o funcionamento. A coleta de lixo será realizada durante todo o dia. O Ecoponto funcionará das 8h às 12h. Já o estacionamento rotativo terá funcionamento das 8h às 12h.

FESTIVAL DO TRABALHADOR - Nesta sexta-feira, dia 1º, acontecerá a 5ª edição do Festival do Trabalhador, das 9h às 13h e das 17h às 22h, na Praça dos Pioneiros. Serão oferecidos serviços gratuitos, orientações, ações de saúde, atendimentos e apresentações culturais abertas à população nas áreas de saúde, social, direito e cultura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí