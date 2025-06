Veja como ficam os serviços públicos no feriado de Corpus Christi

As repartições públicas municipais não terão atendimento nesta quinta-feira (19/6), em razão do feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira (20), será ponto facultativo para alguns serviços públicos. O expediente normal será retomado na segunda-feira (23), a partir das 7h. Serviços essenciais, como a Guarda Municipal, os cemitérios e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão normalmente.

SAÚDE: As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não terão atendimento na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20). O atendimento retorna na segunda-feira (23).



O Ponto de Apoio UPA (UBS Centro) não terá atendimento na quinta-feira (19) e retomará o funcionamento em horário especial, das 9h às 17h, na sexta-feira (20).



A Farmácia Municipal da Vila Operária estará fechada na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), reabrindo na segunda-feira (23).



A Farmácia Municipal do Centro estará fechada na quinta-feira (19) e reabre na sexta-feira (20), das 10h às 16h.



EDUCAÇÃO: As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20). As aulas retornam na segunda-feira (23).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR: A unidade estará fechada na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), retomando o atendimento na segunda-feira (23), às 8h.

RESTAURANTE POPULAR: O Restaurante Popular Comida Boa não funcionará na quinta-feira (19), retomando o atendimento normal na sexta-feira (20).



COLETA DE LIXO: A coleta de lixo não funcionará na quinta-feira (19). Os serviços retornam normalmente na sexta-feira (20) e seguem nos próximos dias sem interrupções.



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí