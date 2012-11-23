Vereador cobra o fim dos fios soltos na área urbana e nos distritos de Paranavaí

A Câmara Municipal de Paranavaí aprovou por unanimidade o Requerimento n.º 12/2026, de autoria do vereador Mauricio Miranda, que solicita esclarecimentos formais à Companhia Paranaense de Energia (Copel) sobre o cumprimento da Lei Municipal n.º 5.369/2024, que trata da organização e retirada de fios soltos no município.

A proposta cobra informações sobre as medidas adotadas para remover cabos rompidos, abandonados ou em desuso na área urbana e nos distritos, situação que tem gerado constantes reclamações da população.

“O que vemos hoje são fios pendurados e emaranhados colocando em risco pedestres, ciclistas e motociclistas. Não é apenas uma questão estética, é segurança pública”, afirmou Mauricio.

Segundo o autor, a legislação é clara ao estabelecer obrigações quanto à manutenção da fiação aérea e precisa ser efetivamente cumprida. “Nosso papel é fiscalizar e garantir que a lei saia do papel. A população merece uma cidade organizada e segura”, reforçou.

O requerimento questiona ainda se há cronograma de fiscalização e retirada dos fios irregulares, como ocorre a responsabilização das empresas que utilizam a infraestrutura compartilhada e se existe a possibilidade de campanhas ou mutirões para enfrentar o problema. “Queremos transparência, planejamento e ação concreta. O objetivo é prevenir acidentes e melhorar a qualidade de vida em Paranavaí”, concluiu o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí