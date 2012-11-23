Vereadora propõe cadastro municipal para mapear crianças atípicas e ampliar inclusão em Paranavaí

Durante o expediente da Câmara Municipal de Paranavaí desta semana, a vereadora professora Ivany Azevedo apresentou o Projeto de Lei n.º 56/2026, que institui o Cadastro Municipal de Crianças Atípicas. A proposta tem como objetivo reunir informações sobre crianças com transtornos do espectro autista (TEA) e outras deficiências neurológicas e intelectuais, garantindo prioridade no acesso aos serviços públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social.

De acordo com o texto, o cadastro será facultativo e poderá ser realizado pelos pais ou responsáveis legais mediante apresentação de diagnóstico. A iniciativa busca oferecer dados concretos ao poder público para planejar e aprimorar o atendimento na rede municipal, além de facilitar a inclusão social e escolar.

A matéria também prevê que as informações coletadas subsidiem a criação de políticas públicas específicas, ampliando a efetividade das ações voltadas a esse público. O Executivo terá prazo de 90 dias, após eventual sanção, para regulamentar a lei.

Na justificativa, a autora destaca a importância da medida diante das dificuldades enfrentadas por muitas famílias. “Hoje, a ausência de dados centralizados dificulta o acesso aos serviços essenciais. Com esse cadastro, poderemos identificar a real demanda e garantir políticas mais eficientes e humanas”, afirmou Ivany.

A vereadora também ressaltou o impacto positivo da proposta na promoção da inclusão. “Nosso objetivo é assegurar que essas crianças tenham prioridade no atendimento e melhores condições de desenvolvimento, oferecendo suporte adequado às famílias”, completou.

O projeto segue agora para parecer jurídico e análise das comissões permanentes da Casa antes de ser levado à votação em plenário.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí