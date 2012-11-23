Vereadores solicitam informações sobre calçamento deteriorado na Praça dos Expedicionários

Os vereadores da Câmara Municipal de Paranavaí aprovaram por unanimidade, na sessão desta segunda-feira (6), o Requerimento n.º 047/2026, de autoria da vereadora professora Ivany Azevedo e do presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Pereira de Lima, solicitando informações ao prefeito Maurício Gehlen sobre a previsão de restauração do calçamento no entorno da Praça Espanha, também conhecida como Praça dos Expedicionários, localizada no Jardim São Jorge.

A proposição discutida em turno único, reforça a preocupação com a segurança e a acessibilidade dos espaços públicos do município, devido ao grande fluxo de pessoas que utilizam o local diariamente para caminhadas e atividades de lazer.

“Estamos falando de um local muito frequentado pela população. As condições atuais do calçamento representam riscos reais, principalmente para idosos. Nosso objetivo é garantir segurança e acessibilidade para todos”, afirmou a vereadora professora Ivany.

No documento, os parlamentares questionam se há projeto ou previsão de melhorias no calçamento da praça e, em caso negativo, solicitam justificativa por parte do Executivo.

“A população precisa saber se existe planejamento para resolver esse problema que já vem sendo apontado há algum tempo. Esta recuperação do calçamento, além de promover mais segurança e conforto aos usuários, também contribuirá para a valorização do espaço público, que é considerado um importante ponto de convivência da comunidade local”, declarou Carlos Augusto.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí