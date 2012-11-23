Vigilância em Saúde realiza palestras educativas para alunos do 4º ano em Paranavaí

A Vigilância em Saúde de Paranavaí está levando às escolas municipais um ciclo de palestras educativas voltadas para os alunos do 4º ano do ensino fundamental. As atividades são conduzidas pela médica veterinária Roberta Torres Chideroli e pela fiscal sanitária Graciele Hermesdorff H. Giotto, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre temas que impactam diretamente a saúde da comunidade.

Nesta semana, as palestras foram realizadas nas escolas Jayme Canet, Ilda Campano e Neusa Pereira Braga. De forma lúdica e com uso de slides, as profissionais abordaram três eixos principais: posse responsável de animais, prevenção de acidentes com escorpiões e combate ao mosquito da dengue.

Segundo a médica veterinária, a proposta é trabalhar a educação em saúde desde cedo, mostrando às crianças que pequenas atitudes fazem grande diferença. “A gente fala sobre posse responsável, explicando que ter um animal é assumir um compromisso de cuidado por muitos anos. Também mostramos como prevenir acidentes com escorpiões e reforçamos a importância de cada um na luta contra a dengue. Os alunos entendem que eles podem ser multiplicadores dessas informações dentro de casa”, explicou.

Sobre o tema da posse responsável de animais, Roberta destacou pontos fundamentais como manter o animal dentro de casa, oferecer alimento, vacinas, abrigo adequado e nunca deixá-lo solto na rua.

“Quando o animal é bem cuidado, todos saem ganhando, o dono, o próprio animal e a comunidade. É um ato de cidadania”, reforçou a médica veterinária.

A professora Andréia Nascimento, do 4º ano da Escola Ilda Campano, destacou a importância da ação. “As crianças aprendem na prática e levam o conhecimento para a família. Esse trabalho de conscientização é essencial”, afirmou.

Na palestra, os estudantes também aprendem dicas práticas de como prevenir a presença de escorpiões, como manter o quintal limpo, evitar entulhos, usar luvas e botas em limpezas e vedar buracos em portas e paredes. Além disso, recebem orientações sobre o combate à dengue, como eliminar focos de água parada, cuidar das calhas e caixas d’água e manter a higiene adequada de recipientes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí