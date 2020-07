Autoridades de segurança e fiscalização do município de Paranavaí receberam na noite desta sexta-feira (10/7) denúncias sobre a realização de um baile funk nas proximidades do Jardim Santos Dumont. A Guarda Municipal, o setor de fiscalização tributária do município, a Procuradoria Jurídica, o Ministério Público Estadual e as polícias Civil e Militar agiram para impedir que a festa acontecesse.



Ação conjunta de órgãos de segurança e fiscalização impede realização de baile funk em Paranavaí





“A festa estava prestes a acontecer, mas conseguimos chegar a tempo para impedir que qualquer aglomeração acontecesse. Estamos passando por um momento muito delicado em relação a pandemia de Covid-19 e não poderíamos permitir que um baile funk ocorresse normalmente. Aplicamos, junto do COE, medidas restritivas à população e muitos cidadãos estão com prejuízos e dificuldades por conta do isolamento. Uma festa desse porte poderia jogar todo o trabalho feito até agora no lixo, sem contar que fere gravemente o sentimento de cidadania e solidariedade em que o mundo vive neste momento”, disse o procurador geral do município, Benjamin Marçal Costa.

Durante a revista feita pelas polícias Civil e Militar foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo e munições. Pelo setor de fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda do município foi lavrado ato de notificação e auto de infração por festa com aglomeração com multa de R$ 5 mil. “Temos que agradecer todos os órgãos de segurança e fiscalização que participaram dessa ação, e em especial a atuação do Ministério Público, pois se não fosse essa agilidade o evento poderia ter acontecido e uma possível potencialização da transmissão do Covid-19 neste momento traria danos incalculáveis à população de Paranavaí”, finalizou Benjamin.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí