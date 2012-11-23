Guarda Municipal prende homem em flagrante por provocar incêndio na Vila Operária

A Guarda Civil Municipal de Paranavaí prendeu, no final da tarde de quarta-feira (17), um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais E.D.O. Ele foi flagrado ateando fogo em fios no conhecido “Buracão da Vila Operária”.

A ação foi possível graças a uma denúncia recebida pela corporação, feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma equipe foi enviada até o endereço e constatou a prática criminosa. Os guardas registraram em vídeo o momento em que o homem confessou ter ateado fogo.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia. Vale lembrar que provocar incêndios em áreas urbanas, como lixões e terrenos baldios, é crime ambiental, previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98), com pena de até quatro anos de reclusão e multa.

A Defesa Civil de Paranavaí tem registrado diversas ocorrências de queimadas em outros pontos da cidade, como no “Buracão do Jardim São Jorge”. Segundo a Guarda, muitos desses incêndios são provocados por pessoas que queimam fios ou utilizam entorpecentes nos locais.

No mesmo dia da prisão, a Defesa Civil do Paraná divulgou um informativo alertando sobre o risco de incêndios devido ao período de estiagem prolongada no estado. A Região Noroeste, onde está localizado o município de Paranavaí, foi classificada com risco “Muito Alto”, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 0800-091-0105, 153 (Guarda Municipal), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí