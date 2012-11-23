Homem de 45 anos é preso após ameaçar e desacatar adolescente em estágio na UPA de Paranavaí

Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, 30 de julho, após ameaçar e desacatar um adolescente de 16 anos que realizava estágio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paranavaí. A situação ocorreu enquanto a vítima desempenhava suas atividades na unidade de saúde.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada pela Central de Comunicação (Cecom) para atender a uma ocorrência na UPA. No local, a vítima relatou que um homem visivelmente alterado, passou a ofende-la com palavras homofóbicas, utilizando termos pejorativos, além de ameaçá-la, afirmando que a aguardaria do lado de fora da unidade.

Diante da situação, a equipe da Guarda Civil Municipal realizou a abordagem do suspeito e encaminhou o homem, juntamente com a vítima, à 8ª Subdivisão Policial (8ª SDP), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. De acordo com a GCM, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de desacato e ameaça.

A Prefeitura de Paranavaí repudia qualquer forma de agressão, ameaça, discriminação ou desrespeito praticada contra profissionais, servidores, estagiários ou demais pessoas que atuam no atendimento à população nos serviços públicos municipais. A Administração Municipal destaca que as unidades de saúde devem ser espaços de acolhimento, respeito e segurança, tanto para os pacientes quanto para os trabalhadores, e que situações de ameaça, ofensa ou agressão não são aceitáveis.

O artigo 331 do Código Penal estabelece como crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, com pena prevista de detenção de seis meses a dois anos ou multa. No caso registrado na UPA, além do desacato apontado pela Guarda Civil Municipal, o suspeito também foi preso por ameaça, e a ocorrência foi encaminhada à autoridade policial para a adoção das providências previstas em lei.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí