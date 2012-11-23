PCPR e PMPR prendem seis pessoas em operação integrada contra o tráfico em Alto Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu seis pessoas durante uma operação deflagrada em combate ao tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta quarta-feira (10/9), em Alto Paraná, no Noroeste do Estado.

Entre os presos temporariamente estão cinco homens e uma mulher. Entre eles, três homens e uma mulher também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Durante os cumprimentos dos mandados de busca, os policiais apreenderam 218 gramas de maconha, 48 porções de crack e uma arma de fogo calibre 9mm, que é de uso restrito. Também foi apreendido um carro e R$ 16 mil em espécie.

Segundo o delegado Marcos Vinícius Lopes, as investigações se iniciaram com a prisão em flagrante de um investigado pela PMPR. "A captura permitiu que a PCPR pudesse identificar e analisar outros suspeitos de integrarem a associação para o tráfico que atuava na região de Alto Paraná", disse.

Os integrantes foram identificados, qualificados e, após aprofundamento das investigações, a PCPR representou ao Poder Judiciário pelos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, os quais foram deferidos. Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Fonte: Agência Estadual de Notícias