Polícia Civil apreende mais de 2 toneladas de maconha e prende cinco pessoas no Noroeste

Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de duas toneladas de maconha e prendeu cinco pessoas em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e tráfico de drogas. As ações aconteceram nesta quinta-feira (28), nos municípios de Porto Rico e Paranavaí, no Noroeste do Estado.

As investigações tiveram início após uma vítima, de 28 anos, informar a possível prática de sequestro e cárcere privado por um grupo criminoso.

Durante as diligências iniciadas com base nas informações repassadas, equipes policiais localizaram e prenderam um dos envolvidos em Porto Rico, local apontado como cativeiro da vítima, que conseguiu escapar e solicitar ajuda à polícia.

Na sequência, por meio de trabalho integrado de inteligência policial, os agentes identificaram o imóvel no qual os demais suspeitos estariam escondidos, em Paranavaí, além de um barracão utilizado para armazenamento de entorpecentes.

“Nos endereços alvos da ação, foram apreendidos 2.159 quilos de maconha, cerca de 110 gramas de cocaína, duas camionetes, além de aparelhos celulares e outros objetos”, explica o delegado Marcelo Trevizan.

Os envolvidos, com idades entre 22 e 44 anos, foram encaminhados à Delegacia de Paranavaí, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e tráfico de drogas.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e apurar a origem e o destino da droga apreendida. Os entorpecentes serão destruídos após autorização judicial.

DENÚNCIAS – A população pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná