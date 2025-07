Polícia Civil captura um homem e dois adolescentes por tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 25 anos, e apreendeu dois adolescentes, de 17, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. As capturas foram registradas na manhã desta quinta-feira (24), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

A operação foi realizada em uma residência localizada no bairro Jardim São Jorge, local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, os policiais flagraram intensa movimentação relacionada ao tráfico, inclusive um usuário fugindo do local e abandonando porções de cocaína.

“Os suspeitos foram encontrados no interior do imóvel. Também foram localizadas 26 porções de cocaína e uma balança de precisão, além de embalagens plásticas e R$ 490 em espécie”, descreve.

Os adolescentes já possuem antecedentes por tráfico e consumo de drogas.

Segundo os próprios investigados, o imóvel era utilizado exclusivamente para comercialização de entorpecentes.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Os adolescentes foram encaminhados para as medidas cabíveis.

SINERGIA - A ação faz parte da Operação Sinergia II, que é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp) e conta com efetivos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Penal do Paraná (PPPR), além de unidades especializadas de cada força policial.

Fonte: Polícia Civil do Paraná