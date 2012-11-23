Polícia Civil divulga fotos de procurados por homicídio ocorrido em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (26) as imagens de três homens investigados pela prática do crime de homicídio em Paranavaí, no Noroeste do Estado. A vítima foi agredida no sábado (14) e retornou para casa após as agressões. No dia 16, foi internada. O óbito foi registrado no dia 18.

As investigações apontam que os suspeitos teriam agido após presumirem que a vítima teria praticado o furto de uma máquina de lavar roupas pertencente a um dos investigados.

Conforme o delegado da PCPR Marcelo Trevizan, não há indícios de que a vítima tenha cometido o furto. No dia 15, um dos investigados teria procurado a vítima, entregue R$ 300 e feito ameaças para que o caso não fosse comunicado à polícia.

O registro da ocorrência foi formalizado no dia 17 por um familiar, quando a vítima já estava internada. Uma equipe policial foi até o hospital para colher o depoimento, mas não foi possível realizar a oitiva porque a vítima estava desacordada.

“Como não houve prisão em flagrante e o registro ocorreu dias após o fato, a detenção dos suspeitos dependia de ordem judicial. Após diligências, os investigados foram identificados e a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e decisão judicial expedida no dia 25”, explicou o delegado.

Com a expedição dos mandados, os três investigados passaram à condição de foragidos. A PCPR realiza diligências para localizá-los e solicita que informações que possam auxiliar na captura sejam repassadas.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem à captura dos foragidos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, (44) 3421-1550 ou (44) 99169-9044, diretamente à equipe de investigação.

Fonte: Polícia Civil do Paraná