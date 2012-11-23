Polícia Civil e Polícia Militar prendem cinco pessoas e apreendem armas, drogas e dinheiro em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu cinco pessoas em flagrante e apreendeu armas de fogo, entorpecentes, dinheiro e celulares. As capturas aconteceram na sexta-feira (3/10), durante ações em combate ao tráfico de drogas em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

A primeira ação contou com o apoio da PMPR e teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim São Jorge. No local, foram apreendidos um revólver calibre .32, uma pistola calibre .380, munições, 10 gramas de maconha e 2,6 gramas de cocaína, além de três celulares, uma máquina de cartão e R$ 589 em dinheiro.

Segundo o delegado da PCPR Gilson Matos, nesta ação três pessoas foram presas em flagrante: dois homens, de 40 e 33 anos, e uma mulher, de 24 anos, todos moradores do bairro.

Na segunda ação, a PCPR identificou um esquema de “delivery” de drogas utilizado para distribuição de cocaína. Durante monitoramento no bairro Jardim Panorama, os policiais flagraram a entrega de entorpecente a uma usuária e realizaram a abordagem no momento da transação.

“Foram apreendidos cerca de 0,9 grama de cocaína, R$ 50 em dinheiro e dois celulares. Nesta ocorrência, foram presos um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 43 anos, ambos de Paranavaí”, explica.

Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme o caso. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O delegado ainda reforça que as ações integradas têm o objetivo de combater o tráfico e o crime organizado, reduzindo a circulação de drogas e armas nas comunidades.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná