Polícia Civil prende 11 pessoas durante operação contra o tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 11 pessoas durante operação contra o tráfico e associação para o tráfico de drogas realizada nesta quinta-feira (4/9), no bairro Vila Operária, em Paranavaí, Noroeste do Estado. A ação teve o apoio da Polícia Penal do Paraná (PPPR).

A operação é continuidade de investigações iniciadas no final do ano passado e de uma primeira etapa da ação.

"Após as 28 prisões registradas na primeira fase, seguimos em investigação e verificamos a atuação de um novo núcleo dedicado ao tráfico de drogas na mesma região", disse o delegado da PCPR Marcelo Trevizan.

A partir disso, a PCPR iniciou diligências e identificou os responsáveis pela distribuição de entorpecentes no bairro.

"Com base nos elementos coletados, representamos ao Poder Judiciário pelos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, que foram expedidos e cumpridos na manhã de hoje", destaca o delegado da PCPR Francisco Gilson Matos.

Durante a ação, que contou com 32 policiais civis e penais, também foram apreendidos cerca de 50 gramas de maconha.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população no combate ao tráfico de drogas na região. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná