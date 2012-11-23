Polícia Civil prende 12 pessoas durante operação em combate ao tráfico de drogas no Noroeste

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 12 pessoas durante uma operação que teve como objetivo desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região Noroeste do Estado. Na ação, além das prisões preventivas, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

As investigações apontaram a atuação de uma associação criminosa responsável pelo transporte e a distribuição de entorpecentes para diversos municípios da região. Entre os alvos estavam pessoas envolvidas na coordenação, logística e fornecimento das drogas, além de revendedores vinculados ao grupo.

Conforme a delegada Isabela Martins, os mandados judiciais foram cumpridos de forma simultânea nos municípios de Querência do Norte, Loanda, Santa Isabel do Ivaí, Porto Rico, Paranavaí e São Jorge do Patrocínio.

“Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições”, explica.

No local, foram apreendidas porções de maconha, dinheiro em espécie, uma pistola calibre .22, munições intactas e deflagradas, além de embalagens, balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à movimentação financeira do tráfico.

“A operação teve como resultado a interrupção de rotas de distribuição de entorpecentes e a desarticulação de estruturas utilizadas pela associação criminosa na região Noroeste do Paraná”, completa a delegada.

Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permaneceram à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS – A população pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Agência Estadual de notícias