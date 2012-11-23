Polícia Civil prende 16 pessoas ligadas ao tráfico de drogas na Região Noroeste do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quarta-feira (18/3) 16 pessoas durante uma operação para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. As prisões ocorreram nos municípios de Loanda, Santa Isabel do Ivai e Querência do Norte, no Noroeste do Paraná.

Segundo a delegada Iasmin Dias Gregório, a investigação apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. “Durante as diligências, os policiais identificaram uma rede de distribuição e comercialização de drogas com atuação em mais de 20 municípios da região. As investigações apontaram movimentação entre cidades como Maringá e Querência do Norte”, explica.

Para o cumprimento das ordens judiciais, participaram 74 policiais civis, com 25 viaturas, e apoio aéreo do Grupo de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná (GOA). A operação contou, ainda, com o apoio de equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Agência Estadual de Notícias