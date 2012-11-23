Polícia Civil prende casal em flagrante por tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), prendeu um homem, de 41 anos, e uma mulher, de 29, pelo crime de tráfico de drogas. O casal foi capturado na quinta-feira (30), no bairro Vila Operária, em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Após receber informações de que um ponto de venda de drogas havia retomado suas atividades ilícitas, os policiais civis realizaram vigilância no local, conseguindo registrar a venda de entorpecente a um usuário, que foi abordado em posse de uma porção de crack.

De acordo com o delegado da PCPR, Gilson Matos, diante da constatação, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram o casal já conhecido por envolvimento com o tráfico na região.

“Durante as buscas, foram localizadas cinco porções de crack e uma de cocaína escondidas sob o colchão. Além das substâncias, também foram apreendidos R$135 em dinheiro trocado”, explicou.

No momento da ação, outro usuário chegou à residência para adquirir drogas e foi igualmente encaminhado à delegacia como testemunha dos fatos.

O casal foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permaneceram à disposição da Justiça.

“Seguimos intensificando as ações de repressão ao tráfico de drogas na comarca, visando proporcionar maior segurança e tranquilidade à população”, afirmou.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná