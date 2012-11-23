PCPR prende cinco pessoas e apreende drogas durante operação contra o tráfico em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu duas mulheres, de 37 e 52 anos, dois homens, de 23 e 30, e apreendeu um adolescente de 14, durante uma operação em combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. As capturas aconteceram nesta terça-feira (28), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Segundo o delegado da PCPR Gilson Matos, durante as diligências, os policiais visualizaram um veículo em atitude suspeita nas proximidades de um ponto conhecido de venda de drogas.

Na abordagem, foram localizadas porções de cocaína com um dos ocupantes e, no interior do automóvel, uma sacola contendo aproximadamente 600 gramas de maconha e uma porção de skunk. O adolescente que o acompanhava foi apreendido.

Na sequência, os policiais civis cumpriram mandados de busca em imóveis monitorados. Em uma residência no Jardim Ipanema, foram encontradas porções de maconha e cocaína com dois suspeitos.

“Em outro endereço, no Jardim Progresso, foram apreendidos cerca de 66 gramas de crack, 46 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, uma balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e dinheiro em espécie”, explica.

Os indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. O material apreendido foi encaminhado para a perícia e será utilizado para subsidiar o inquérito em andamento.

Fonte: Polícia Civil do Paraná