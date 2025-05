Polícia Civil prende cinco pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu dois adolescentes e prendeu cinco adultos em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação aconteceu nesta quarta-feira (21), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Ipê, em Paranavaí, região Noroeste do Estado.

Conforme o delegado da PCPR Gilson Matos, no local, uma residência identificada como ponto de venda de entorpecentes, foram encontradas diversas pessoas.

Nos fundos do imóvel, as equipes localizaram uma sacola escondida entre capim e folhagens, contendo um porta-óculos com 69 pedras de substância análoga ao crack, totalizando aproximadamente 17 gramas.

“Também foi apreendida uma motocicleta com sinal identificador do motor adulterado, divergente dos dados registrados na placa consultada. Um dos detidos afirmou residir no endereço, mas negou o conhecimento de materiais ilícitos no local”, explica.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar dois dos envolvidos menores de idade. Todos os demais foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema penitenciário.

Denúncias - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná