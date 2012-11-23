Polícia Civil prende homem em flagrante por importunação sexual em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 48 anos, em flagrante por importunação sexual. A captura aconteceu nesta quarta-feira (11), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Segundo o delegado da PCPR José Júlio Bolzani, a prisão foi realizada por policiais civis que atuavam em uma base móvel durante a 54ª edição da ExpoParanavaí.

De acordo com as informações apuradas, o homem tentou beijar uma mulher, de 22 anos, sem consentimento. Após o ocorrido, a vítima procurou os policiais que estavam no evento e relatou o fato.

“As equipes se deslocaram até o local indicado e realizaram a prisão do suspeito em flagrante pelo crime de importunação sexual”, explica.

O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos previstos em lei.

DENÚNCIAS - A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná