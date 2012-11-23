Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 40 anos, por porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação foi realizada nesta quarta-feira (10), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Durante as diligências, os policiais localizaram um indivíduo investigado por envolvimento em disparos de arma de fogo ocorridos recentemente na região. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou se refugiar no interior de uma residência, mas foi abordado.

“Quando questionado sobre a arma de fogo, ele informou que o armamento estava no interior do veículo que utilizava”, completa o delegado da PCPR Gilson Matos.

A arma foi localizada e apreendida. As buscas também foram realizadas nos imóveis alvos das ordens judiciais, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná