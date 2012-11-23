Polícia Civil prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher de 52 anos, em flagrante por tráfico de drogas. A captura aconteceu na terça-feira (3/2), no bairro Jardim São Jorge, em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, a ação teve início após a identificação de um usuário de drogas, que foi visto saindo do imóvel investigado.

Ele foi abordado nas proximidades e flagrado com uma porção de crack na boca e uma porção de maconha no bolso. Em abordagem, o homem indicou que deixou R$ 2 no local e que recebeu as drogas em troca.

Com base na situação flagrancial, os policiais adentraram a residência e encontraram a mulher no banheiro. Ao perceber a chegada da equipe, ela tentou se desfazer das substâncias jogando-as no vaso sanitário, mas foi impedida de acionar a descarga.

No local, foram visualizadas diversas embalagens de cocaína em processo de dissolução na água. Em continuidade às buscas, foram encontradas ainda pedras de crack dentro de uma embalagem de sal de fruta efervescente, compatíveis com a droga apreendida com o usuário.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzida à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

“ A PCPR segue empenhada no enfrentamento ao tráfico de drogas, realizando ações contínuas que visam desarticular pontos de comercialização de entorpecentes e proporcionar maior segurança à população local”, afirmou.

A suspeita foi encaminhada ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná