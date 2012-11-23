Polícia Civil prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 45 anos, em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. A captura aconteceu na tarde desta quarta-feira (25), em Paranavaí.

Durante patrulhamento na região, os policiais identificaram movimentação em um imóvel. Conforme o delegado da PCPR Gilson Matos, após vigilância, um indivíduo foi abordado nas proximidades com duas porções de substância análoga ao crack.

“Na sequência, a equipe realizou abordagem na residência e localizou a mulher. Durante as buscas, foram localizadas porções de crack fracionadas, dinheiro em espécie e aparelhos celulares”, explica.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná