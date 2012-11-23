Polícia Civil prende três pessoas durante operação contra o tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 23 e 20 anos, e uma mulher, de 24, em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As capturas aconteceram nesta quarta-feira (26/11), em Paranavaí.

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Aeroporto.

Conforme o delegado da PCPR Gilson Matos, no local, os policiais apreenderam 390 gramas de maconha e quatro gramas de haxixe tipo “dry”, divididos em porções destinadas à comercialização. As embalagens estavam padronizadas e semelhantes às exibidas em materiais divulgados por aplicativo de mensagens.

“Também foram recolhidas três máquinas de cartão, embalagens para acondicionamento de maconha e outras vazias com vestígios da droga. Há indícios de que as substâncias eram distribuídas por meio de serviço de delivery”, explica.

Os três detidos foram encaminhados à delegacia para a formalização dos procedimentos legais e posteriormente encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná