Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Paranavaí e Tamboara

Nesta quarta-feira, 3/12, a Polícia Federal, em ação de repressão a crimes ambientais, deflagrou a Operação Dilitírio. Cerca de 40 Policiais Federais cumpriram 10 Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Londrina, nas cidades de Paranavaí/PR e Tamboara/PR.

As investigações buscam desarticular Organização Criminosa voltada para a falsificação e adulteração de suplementos animais, com emprego de falsificação de selos identificadores federais. A ação foi acompanhada por servidores do Ministério da Agricultura e Pecuária, que realizaram ações de fiscalização, com aplicação de sanções administrativas.

Foram apreendidos diversos veículos de luxo, além de apetrechos para falsificação de selos, produtos e embalagens de produtos adulterados e falsificados. Todos os bens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Maringá.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal