Polícia Militar apreende mais de 1 tonelada de maconha em Planaltina do Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu pouco mais de uma tonelada de maconha na tarde desta sexta-feira (20), no município de Planaltina do Paraná, no Noroeste do Estado. A ação foi resultado de trabalho conjunto entre o setor de inteligência e equipes operacionais da corporação.

Com base nas informações levantadas, equipes de Rádio Patrulha (RPA) e da ROTAM da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar localizaram a carga. Esta é a quinta grande apreensão registrada pela unidade nos últimos seis meses, período em que já foram retiradas de circulação quase seis toneladas de maconha na região.

De acordo com o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o resultado é reflexo direto do trabalho integrado e do uso qualificado de informações. “O emprego do setor de inteligência, aliado à atuação das equipes operacionais, permite identificar rotas, antecipar ações criminosas e alcançar resultados expressivos como esta apreensão”, afirmou.

“As apreensões representam a retirada de uma quantidade significativa de entorpecentes de circulação, reduzindo o acesso de usuários e contribuindo diretamente para a segurança da população”, destacou o major Anderson Luis Aparecido, comandante da unidade.

A PMPR reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 e 190, além do contato direto com equipes policiais, contribuindo para o planejamento de novas operações e o enfrentamento à criminalidade.

Fonte: Agência Estadual de Notícias