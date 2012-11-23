Polícia Militar apreende mais de 5 toneladas de maconha e fuzil em Planaltina do Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), apreendeu mais de 5 toneladas de maconha e um fuzil calibre 5.56 durante uma ação integrada de combate ao tráfico internacional de drogas, realizada no município de Planaltina do Paraná, região Noroeste do Estado. Um homem foi preso.

A operação contou com o apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) de Guaíra e Naviraí, do Canil do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e da Base Integrada da Operação Protetor/BPFron, em Querência do Norte.

Durante a ação, os policiais abordaram um caminhão Mercedes-Benz L2013 e realizaram uma vistoria minuciosa no veículo. No decorrer da inspeção, os cães farejadores Colt e Maze indicaram a presença de entorpecentes na carga transportada.

Após buscas detalhadas, os militares estaduais localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob um carregamento de mandioca. Além da droga, também foi apreendido um fuzil calibre 5.56.

O motorista do caminhão recebeu voz de prisão e, juntamente com o veículo, a droga e o armamento apreendidos, foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

Fonte: Agência Estadual de Notícias