Polícia Militar apreende quase 5 toneladas de maconha na região Noroeste em dois meses

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), atingiu um marco significativo no combate ao tráfico de drogas, apreendendo um total de 4,9 toneladas de maconha em sua área de atuação em menos de dois meses. As ações são coordenadas pela Operação Nova Ordem, uma iniciativa da unidade, que visa intensificar a vigilância e desmantelar a logística do crime organizado na região Noroeste.

As apreensões ocorreram em diferentes municípios, demonstrando o preparo e a eficácia das equipes. No dia 2 de setembro, em Querência do Norte, foram apreendidas 2,1 toneladas. Posteriormente, no dia 25, as equipes retiraram de circulação 972,5 quilos da droga em Santa Mônica.

No início de outubro houve mais duas grandes apreensões. A primeira ocorreu na terça-feira (7), quando foram apreendidos 878,7 quilos em veículo que transitava pela PR-478, em Loanda. Ainda na ação foram retidas duas armas de fogo, sendo uma de calibre .22 e outra de calibre .223. E, no início da noite desta quinta-feira (9), a PMPR localizou 995,4 kg em área de mata do município de Planaltina do Paraná.

O comandante da 3ª CIPM, major Anderson Luís Aparecido, reforçou que a unidade sempre estará pronta para combater o tráfico nacional e internacional de drogas. "Este resultado é fruto da dedicação, estratégia e coragem de nossos policiais, que, com profissionalismo e senso de dever, atuam na linha de frente para proteger a sociedade", disse.

O volume apreendido, equivalente a quase cinco toneladas, representa R$ 10,6 milhões de prejuízo ao narcotráfico e reforça as ações constantes em rotas e depósitos do tráfico.

PRIMEIRO SEMESTRE - O trabalho das forças de segurança do Paraná no enfrentamento ao tráfico de drogas resultou em aumento significativo das apreensões de entorpecentes no primeiro semestre de 2025, alcançando o maior patamar da história para o período – as apreensões cresceram 27,5%, passando de 225,8 toneladas no primeiro semestre de 2024 para 287,9 toneladas neste ano. Em comparação com 2018, quando haviam sido apreendidas 45,5 toneladas, o crescimento chega a mais de 532%.

Entre janeiro e junho, o Estado apreendeu mais de 284 toneladas de maconha, frente a 221 toneladas no mesmo período de 2024 e 43,9 toneladas em 2018 – crescimento de 28,2% em relação aos seis primeiros meses do último ano e de 546% do mesmo período de sete anos atrás.

No caso da cocaína, foram retiradas de circulação 2,36 toneladas da droga no 1º semestre. O volume se manteve em patamar similar ao primeiro semestre de 2024, ano com melhor índice até o momento, e representa mais do que o dobro das apreensões que ocorreram de janeiro a junho de 2018, quando elas somaram pouco mais de uma tonelada.

Os dados são do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

Fonte: Agência Estadual de Notícias