Totem de segurança auxilia Guarda Municipal na prisão de foragido da Justiça em Paranavaí

Publicado em 20 de Dezembro de 2025

  

Os totens de segurança instalados recentemente pela Prefeitura de Paranavaí já apresentam resultados no reforço à segurança pública do município. Nesta quarta-feira (18), a Guarda Civil Municipal identificou, por meio do sistema de monitoramento por câmeras, um homem de 33 anos em atitude suspeita nas imediações da Praça da Xícara.

As imagens mostraram que o indivíduo circulava repetidas vezes pelo local, o que chamou a atenção da Central de Monitoramento. Diante da situação, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguação. Durante a abordagem, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, da comarca de Campo Grande. Após a confirmação, o homem foi detido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

“Isso mostra a importância dos investimentos realizados pela administração municipal em tecnologia, ampliando a capacidade de prevenção e resposta da Guarda Civil Municipal e contribuindo para mais segurança nos espaços públicos de Paranavaí”, declarou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






