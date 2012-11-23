Totem de segurança auxilia Guarda Municipal na prisão de foragido da Justiça em Paranavaí

Os totens de segurança instalados recentemente pela Prefeitura de Paranavaí já apresentam resultados no reforço à segurança pública do município. Nesta quarta-feira (18), a Guarda Civil Municipal identificou, por meio do sistema de monitoramento por câmeras, um homem de 33 anos em atitude suspeita nas imediações da Praça da Xícara.

As imagens mostraram que o indivíduo circulava repetidas vezes pelo local, o que chamou a atenção da Central de Monitoramento. Diante da situação, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguação. Durante a abordagem, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, da comarca de Campo Grande. Após a confirmação, o homem foi detido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

“Isso mostra a importância dos investimentos realizados pela administração municipal em tecnologia, ampliando a capacidade de prevenção e resposta da Guarda Civil Municipal e contribuindo para mais segurança nos espaços públicos de Paranavaí”, declarou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí