Aplicação de 1ª dose no Centro de Eventos está paralisada até a chegada de novo lote de vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, comunicam a toda a população que, a partir desta terça-feira (14/9), fica novamente paralisada a aplicação de 1ª dose da vacina contra Covid-19 no Centro de Eventos, até a chegada de um novo lote de vacinas para Paranavaí. O município ainda não tem informações atualizadas sobre o dia exato de chegada das novas doses.

Segunda dose – As pessoas que precisam completar o esquema vacinal contra Covid-19 podem continuar procurando o Centro de Eventos, que agora é o ponto único de aplicação de 2ª dose dos três imunizantes: Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. A aplicação de 2ª dose acontece normalmente de segunda a sábado, das 8h às 14h. Basta levar documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina. Lembrando que a aplicação da 2ª dose será feita respeitando a data indicada no Cartão de Vacina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí