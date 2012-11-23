Cinco novas ambulâncias são incorporadas à frota da Saúde de Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí recebeu cinco novas ambulâncias modelo Mercedes-Benz que serão utilizadas no transporte de pacientes do SUS. Os veículos serão destinados especialmente aos atendimentos de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), realizados em municípios de referência para consultas, exames e procedimentos especializados.

Cada ambulância teve custo de R$ 485.900. Do total, R$ 250 mil foram viabilizados pelo Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Leônidas Fávero, enquanto R$ 235.900 correspondem à contrapartida do município.

O prefeito Mauricio Gehlen afirmou que a renovação da frota garante mais qualidade no atendimento oferecido aos pacientes. “O transporte na área da Saúde exige veículos seguros, confortáveis e preparados para viagens diárias. Essas novas ambulâncias oferecem melhores condições para os pacientes que precisam se deslocar para outras cidades em busca de um atendimento especializado”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar, disse que os veículos atendem uma demanda constante do município. “O TFD é um serviço essencial para muitos pacientes que realizam tratamentos e consultas fora de Paranavaí. Com essa aquisição, conseguimos oferecer mais segurança, conforto e melhores condições de transporte para quem depende desse atendimento”, ressaltou.

Com a nova aquisição, a frota da Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com:

27 ambulâncias

7 vans

57 veículos leves

1 ônibus (40 lugares)

1 caminhonete L200

1 caminhão da Vigiância em Saúde

2 Saveiros

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí