O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a proibição da entrada no Paraná de linhas de ônibus interestaduais com origem no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Em pronunciamento nesta quarta-feira (18/3), Ratinho Junior afirmou que o Estado está solicitando à Infraero a restrição de voos com partidas desses mesmos estados. A medida preventiva busca diminuir a circulação do coronavírus no Estado.

“Esses lugares, por algum motivo, estão avançados em relação ao número de pessoas infectadas pelo coronavírus. É uma precaução da nossa parte para evitar que portadores da doença fiquem entrando e saindo do Paraná”, afirmou Ratinho Junior. A interrupção do trânsito das linhas interestaduais será regulamentada por resolução conjunta das secretarias da Saúde, Segurança Pública e Agricultura e Abastecimento.

O governador destacou ainda que o Estado reforçará a vigilância nas divisas com Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com ações integradas entre as secretarias da Segurança Pública, Saúde e Agricultura e Abastecimento. “Cada estado tem uma realidade e nós estamos vigilantes para que a pandemia atinja o Paraná da maneira mais branda possível”, ressaltou ele.

Da mesma forma, explicou Ratinho Junior, o Estado já solicitou ao governo federal reforço na fiscalização das fronteiras do País, impedindo a entrada pelo Paraná de pessoas vindas de Paraguai e Argentina. “O momento é duro, mas com todos juntos vamos vencer o coronavírus”, disse.

Compreensão – Ainda durante o pronunciamento, o governador voltou a pedir solidariedade e compreensão por parte da população paranaense. Reforçou que não é necessário uma corrida desenfreada aos supermercados por que o Paraná está bem servido em relação ao estoque de alimentos, com as indústrias instaladas no Estado mantendo o nível normal de produção.

“É um momento de solidariedade e ajuda mútua, sem pânico. E de entender que o foco precisa estar na terceira idade, os mais suscetíveis ao coronavírus”, comentou. “Lavar as mãos, se possível usar álcool gel e evitar aglomerações. São essas atitudes essenciais para combater a doença”, acrescentou ele.

Casos – A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira (18/3) mais dois casos de coronavírus no Paraná, um em Foz do Iguaçu e outro em Maringá, chegando a 14 em todo Estado. Os exames foram feitos no Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR). Foram descartados 36, totalizando 119 descartes. Atualmente há 67 suspeitos.

Entre as confirmações, oito são em Curitiba, dois em Cianorte e um em Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Campo Largo.

Fonte: Agência Estadual de Notícas