Em Paranavaí, vacina bivalente contra Covid já está disponível para maiores de 18 anos

O Ministério da Saúde autorizou e o município de Paranavaí já deu início nesta terça-feira (25/4) à aplicação das doses da vacina bivalente contra Covid em toda a população acima de 18 anos de idade, independentemente de comorbidades. Pode tomar a dose bivalente quem recebeu pelo menos duas doses de vacina monovalente (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. Mas é importante observar que a dose mais recente deve ter sido tomada há quatro meses ou mais.

Em Paranavaí, quem quiser se vacinar pode procurar uma das salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Coloninha, Três Conjuntos, São Jorge, Campo Belo, Celso Konda, Panorama, Sumaré, Chácara Jaraguá, Morumbi, Monte Cristo, Zona Leste, Ouro Branco, Jardim Maringá e Graciosa. Basta levar um documento pessoal com foto, CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacina. As salas de vacina do município ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí