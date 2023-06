Equipes das UBSs começam a passar por treinamento de situações de urgência e emergência

A partir desta semana, as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí começam a passar por um treinamento para atendimento de casos de urgência e emergência dentro das unidades. Com simulações de situações reais, a ideia é que o treinamento capacite os profissionais da Atenção Primeira para lidar com os casos de urgência e emergência até que uma equipe especializada assuma a situação. Por conta dos treinamentos, a cada semana algumas UBSs ficarão completamente fechadas no período das 10h às 12h e outras terão apenas o atendimento médico e de enfermagem suspenso no mesmo período.

A primeira capacitação está marcada para esta quarta-feira, dia 28 de junho. Neste dia, a UBS Rural vai sediar o treinamento e ficará totalmente fechada das 10h às 12h. Já a UBS Morumbi e as unidades dos distritos ficarão apenas com o atendimento médico e de enfermagem suspensos no mesmo horário, das 10h às 12h.

Já na quinta-feira, dia 29, a UBS Celso Konda fecha totalmente das 10h às 12h para sediar o treinamento. Já as UBSs José e Eloy e Campo Belo ficarão apenas com o atendimento médico e de enfermagem suspensos no mesmo horário, das 10h às 12h.

Segundo a coordenadora do PMAQ, Mariana Águila, “essa capacitação não se destina apenas aos profissionais que atuam no atendimento direto, mas também aos funcionários de outros setores, como o administrativo e os Agentes Comunitários de Saúde. A ideia é que os profissionais não apenas realizem os procedimentos necessários, mas também saibam como agir em situações que demandem calma e raciocínio. Em situações de urgência e emergência, é crucial adquirir o máximo de conhecimento possível e colocá-lo em prática de forma eficiente, em benefício da nossa população. Muitas vezes, um atendimento rápido e preciso pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Portanto, oferecer essa capacitação aos servidores é de extrema importância e justifica a suspensão dos atendimentos nesse período”, frisa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí