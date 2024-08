Escolas estaduais e municipais já estão participando da nova força-tarefa de vacinação

Teve início nesta segunda-feira (05/8) a força-tarefa de imunização nas escolas das redes de ensino estadual e municipais do Paraná, que tem por objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes em todo o Estado. A campanha, que se estenderá até o dia 16 de agosto, é resultado da parceria entre as secretarias estaduais da Educação e da Saúde, além das secretarias municipais. A meta é imunizar crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino (incluindo creches e berçários) em todas as 399 cidades.

O Colégio Estadual Cívico Militar Professora Luiza Ross, localizado no bairro Boqueirão em Curitiba, já iniciou a aplicação das vacinas. A escola atende aproximadamente mil alunos e, na tarde desta segunda-feira, contou com o apoio da equipe da Secretaria da Saúde de Curitiba para iniciar a cobertura vacinal dos estudantes.

Matheus Martins, aluno do sétimo ano, foi um dos primeiros a receber o imunizantes. “Saí de casa já preparado, com o termo assinado e consciente de que, hoje, teríamos um intervalo diferente dos de todos os dias”, brincou o estudante que, graças à ação, volta para casa imunizado contra a gripe", disse.

Para Maria Helena Borges, mãe do jovem, a iniciativa foi providencial. “Infelizmente, por conta da correria da rotina, não tive a oportunidade de levá-lo para se vacinar no posto de saúde. Com esta segunda chance, fico tranquila sabendo que hoje meu filho está protegido”, afirmou.

Com foco na vacina contra a influenza, a ação será realizada dentro das instituições de ensino, sendo a aplicação das vacinas condicionada à assinatura de termo de consentimento por parte dos pais ou responsáveis pelos alunos.

Além da imunização contra a gripe, os estudantes também terão a oportunidade de atualizar outros imunizantes essenciais, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e HPV, cuja aplicação será considerada a partir da verificação da carteirinha vacinal dos estudantes e poderá variar de acordo com a disponibilidade nas instituições de ensino, a depender da estratégia de distribuição adotada pela Sesa.

De acordo com o secretário da Educação, Roni Miranda, os pais receberão os documentos das escolas em que seus filhos estão matriculados, que deverá ser assinado indicando a concordância ou não com a aplicação em seus filhos. “Após a assinatura, o documento deverá ser devolvido à escola pelo estudante. Em caso de aprovação o aluno deverá levar também a carteira de vacinação”, disse. “Os pais que quiserem podem acompanhar seus filhos durante o processo. Na rede estadual, será a maior campanha da história”.

A força-tarefa faz parte da campanha de vacinação “Proteja seu filho em cada fase da vida - Manter a caderneta de vacinação atualizada é garantia de saúde para a vida toda”. “O objetivo da iniciativa é ampliar a cobertura vacinal no Estado, evitando que doenças já erradicadas voltem à circulação. A ação representa mais um passo rumo à meta, considerada ideal pelo Ministério da Saúde, que é de imunizar entre 90% do grupo prioritário contra a gripe, ainda neste ano”, reforçou o secretário estadual da Saúde, César Neves.

Fonte: Agência Estadual de Notícias