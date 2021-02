Estado ultrapassa marca de 10 mil mortes por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (2/2) mais 4.301 novos diagnósticos de Covid-19 e 97 óbitos em decorrência da doença. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 552.125 casos confirmados e 10.063 mortos pela infecção causada pelo novo coronavírus.

Os casos confirmados no informe desta terça-feira se referem a pacientes que estão com a doença ou estiveram doentes entre 20 de março de 2020 e 2 de fevereiro de 2021. Os casos por data de confirmação do diagnóstico, ou encerramento (fechamento) do caso no sistema estão distribuídos nos meses de fevereiro de 2021, com 2.105 diagnósticos, e janeiro de 2021, com mais 2.054.

Os demais são referentes ao ano de 2020 nos meses de março (1), abril (1), maio (1), junho (4), julho (14), agosto (5), setembro (3), outubro (6), novembro (34) e dezembro (72).

Internados – Nesta terça-feira há 1.349 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.127 pacientes em leitos SUS (584 em UTI e 543 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.162 pacientes internados, 471 em leitos UTI e 691 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Fonte: Agência Estadual de Notícias