Farmácia Municipal passa a atender Programa Paraná sem Dor com mais de 600 pacientes cadastrados em Paranavaí

Desde o início do mês de abril, pacientes de Paranavaí com dores crônicas, vinculados ao programa Paraná sem Dor, passaram a retirar seus medicamentos na Farmácia Municipal. Através do programa lançado pelo Governo do Estado no ano de 2000, são disponibilizados aos usuários uma série de medicamentos específicos para tratamento de dores crônicas, estabelecidos com base na Escada Analgésica da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Até o mês de março, esses medicamentos para dores crônicas, como gabapentina, morfina, metadona e codeína, eram entregues aos pacientes na Farmácia da 14ª Regional de Saúde. Agora o município absorveu esta demanda e a entrega passou a ser feita na Farmácia Municipal. Aqui em Paranavaí são pouco mais de 600 pacientes cadastrados no programa Paraná sem Dor. O atendimento a estes pacientes é um pouco mais demorado, pois é necessário fazer o lançamento dos dados em sistema próprio, fora do que utilizamos normalmente na Farmácia Municipal. O atendimento de um usuário do Paraná sem Dor pode demorar até 20 minutos, devido à necessidade de conferência de toda a documentação do processo”, explica a diretora da Assistência Farmacêutica do município, Alyne França Erzinger.

Aumento da demanda – Um levantamento feito pela equipe da Farmácia Municipal de Paranavaí mostra que até o mês de fevereiro deste ano, a média de atendimentos era de 635 pacientes por dia. “Com a descentralização do programa Paraná sem Dor e ainda outras situações agravantes associadas, como o aumento nos casos suspeitos de dengue e das síndromes respiratórias, no mês de março registramos média de 700 pacientes atendidos por dia na Farmácia Municipal. Foram pouco mais de 16 mil usuários atendidos apenas no mês de março”, destaca Alyne.

O aumento considerável na demanda diária de atendimentos tem refletido diretamente no tempo de espera dos usuários. “Muita gente tem nos questionado por ter que esperar por mais de uma hora para retirar medicamentos na Farmácia Municipal. A explicação é realmente esse aumento de demanda por todos esses fatores que coincidiram ao mesmo tempo. Hoje temos guichês de atendimento o dia todo; temos estagiários que ficam dando orientações e conferindo as receitas enquanto as pessoas esperam na fila, para verificar se a receita não está vencida, se realmente tem o medicamento para ser retirado. Nossos farmacêuticos e auxiliares de farmácia estão sempre muito atentos e orientam com relação ao uso dos medicamentos. O trabalho está sendo feito da melhor maneira possível”, frisa a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Andréia esclarece ainda que o município está tomando providências para agilizar o atendimento para a população. “No mês de junho vamos abrir um Ponto de Apoio da Farmácia Municipal dentro da UBS Celso Konda, na Vila Operária. Acreditamos que essa descentralização vai melhorar bastante o fluxo de atendimentos, já que aquela é uma região que abrange principalmente três grandes bairros, que são a Vila Operária, o Jardim Santos Dumont e o Jardim Simone. A população dessas áreas vai ter acesso mais facilitado ao serviço sem precisar vir até a Farmácia Municipal do Centro e vamos conseguir equilibrar melhorar o fluxo”, finaliza a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí