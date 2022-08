Julho registrou o menor número de casos positivos de Covid este ano

Depois de um primeiro semestre de intenso trabalho em busca de conter a circulação viral do novo Coronavírus em Paranavaí, o município comemora os resultados do mês de julho: foram registrados 390 novos casos conhecidos da doença, o menor número deste ano. Os 390 casos positivos do mês de julho representam apenas 2,23% do total de 17.498 casos positivos registrados no município no ano de 2022. Além disso, nenhum óbito de paciente de Paranavaí com Covid foi registrado no mês de julho.

O município começou o ano quebrando o recorde de casos positivos, com a marca de 6.368 novos casos conhecidos registrados em janeiro. Os três meses seguintes foram de queda. Em fevereiro, a diminuição foi um pouco tímida, com 5.496 novos casos positivos registrados. Já em março e abril, a queda foi bastante significativa. Foram registrados 785 casos positivos em março e 669 em abril. Em maio, o número de casos positivos subiu para 2.360; e em junho nova queda – foram 1.430 novos casos registrados na cidade.

Dos 390 casos positivos registrados em Paranavaí no mês de julho, 3 foram detectados através de laudos do LACEN, 7 através de exames particulares de PCR ultrassensível e 380 por Testes Rápidos. Dos casos confirmados, 24 foram crianças com idades entre 2 meses e 12 anos; 15 adolescentes entre 13 e 17 anos; 152 homens com idades entre 18 e 86 anos; e 199 mulheres entre 19 e 93 anos.



Evolução Covid em Paranavaí - clique para ampliar



- clique para ampliar

Óbitos – Além da considerável queda no índice de circulação viral, o número de pessoas internadas ou com agravamento da doença também diminuiu e se mantém sob controle. Felizmente, no mês de julho não foi registrado nenhum óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19.

Em janeiro foram registrados 10 óbitos de pacientes com a doença. Já em fevereiro, foram 13 óbitos, enquanto que em março e abril, foram registrados 4 óbitos de pacientes do município com a doença. Em maio, 3 moradores da cidade faleceram em decorrência de complicações da Covid-19 e em junho foram 5 óbitos registrados.

“Hoje, apenas um paciente está internado em leito Covid no município. Isso nos mostra que o alto índice de cobertura vacinal é eficaz no sentido de conter os sintomas de agravamento da doença e necessidade de internamentos”, frisa a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Cobertura vacinal – O Vacinômetro de Paranavaí mostra que até a última quinta-feira, dia 28 de julho, 217.079 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade em todas as fases da Campanha de Imunização. Deste total, 81.335 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 74.458 pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outras 45.871 pessoas maiores de 12 anos também já receberam a 3ª dose (dose de reforço) em Paranavaí, e 15.415 pessoas já foram vacinados com a 4ª dose (dose de reforço).

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 88.879 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos; 6.814 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos; e 10.669 crianças com idades entre 3 e 11 anos.

Com base neste levantamento, o município tem hoje 91,51% da população apta vacinada com a 1ª dose e 83,77% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí