Macrorregião Noroeste teve acréscimo de 99,7% de casos positivos de Covid-19 na última semana

A reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí desta quinta-feira (26/11) voltou a destacar o aumento do número de casos positivos de Covid-19 na cidade e em toda região. A macrorregião noroeste (formada pelas regionais de Paranavaí, Maringá, Campo Mourão, Cianorte e Umuarama) foi a região que apresentou maior acréscimo em todo o Paraná: 99,7% de aumento de uma semana para outra.

Na semana epidemiológica 45 a macrorregião noroeste teve 1.231 casos confirmados de Covid-19. Na semana seguinte o número foi de 2.458. “Nós estamos no limite da capacidade de atendimento e assim que nossas vagas acabarem seremos obrigados a mandar pacientes para outras cidades. O problema é que nossa região está com o vírus extremamente ativo e o aumento é real em todas as cidades. A central de leitos, que é responsável por fazer o encaminhamento dos pacientes, já está com 82% de ocupação. A situação é preocupante”, alerta a secretária de Saúde de Paranavaí, Andreia Vilar.

As recomendações das autoridades de saúde seguem as mesmas. “Sempre que puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e lave constantemente as mãos ou use álcool em gel. Mantenha o distanciamento social e evite locais com muitas pessoas. Se sentir qualquer sintoma da doença, fique em isolamento total em casa. Se realizar qualquer teste da doença, aguarde o resultado em isolamento. Se for diagnosticado com a doença, cumpra integralmente todo o período de isolamento, mesmo quando os sintomas melhorarem”, frisa Andreia.

O município possui diversos canais para denúncias e orientações sobre o Covid-19. Confira quais são:

- Orientações: Call-center do Covid-19 para informações e esclarecimentos sobre a doença. Telefone: 3900-0019 das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira. E o 98832-0536 para atendimento das 17h às 19h de segunda à sexta-feira e das 7h às 19h aos sábados.

- Denúncias: Polícia Militar (3421-1700 ou 190), Guarda Municipal (3423-2455 ou 153), Ouvidoria Municipal (99114-1389 ou 156).

Somente nesta semana a Ouvidoria Municipal recebeu 23 denúncias sobre pessoas que estariam descumprindo ordens de isolamento ou causando aglomerações, sendo 13 denúncias nesta quarta-feira (25/11). No acumulado deste mês já foram 45 denúncias recebidas pela Ouvidoria.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí