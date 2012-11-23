Mais de 1,8 mil atendimentos deixaram de ser realizados em abril por faltas sem aviso

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí registrou 1.845 faltas em consultas e exames agendados durante o mês de abril. Do total, foram 690 ausências em consultas de especialidades e 1.155 faltas em exames.

Quando o paciente não comparece e não avisa com antecedência, o horário reservado fica ocioso, já que muitas vezes não há tempo hábil para encaixar outra pessoa da fila de espera. A situação afeta diretamente quem aguarda por consultas e exames.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é para que a população comunique a unidade responsável assim que souber que não poderá comparecer ao atendimento agendado. Com o aviso antecipado, a vaga pode ser direcionada para outro paciente, ajudando a reduzir o tempo de espera e evitando desperdício de horários disponíveis.

Ainda segundo a Sesau, além de prejudicar o andamento da fila, a falta sem justificativa também prejudica a organização dos atendimentos e o planejamento das equipes de saúde.

“Às vezes, um simples aviso faz toda a diferença para outra pessoa que está esperando por uma consulta ou exame. Quando o paciente comunica a ausência, conseguimos reorganizar os atendimentos e aproveitar melhor as vagas disponíveis”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí