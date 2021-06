Município está fazendo busca ativa de pessoas que estão com 2ª dose da vacina contra Covid-19 em atraso

A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando nos últimos dias com a busca ativa dos moradores de Paranavaí que estão com a 2ª dose da vacina contra Covid-19 em atraso. Isso porque, apesar de as doses ficarem disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e o município já ter realizado três dias de mutirão para aplicação das segundas doses, a procura pela conclusão do esquema vacinal está muito baixa. A estimativa do município é de que aproximadamente 750 pessoas ainda estejam com a 2ª dose em atraso ou dentro do prazo pra completar o esquema vacinal em Paranavaí.

“Nosso setor de imunização preparou uma lista das pessoas que já estão aptas a receber a segunda dose e distribuiu nas UBSs para que os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) façam a busca ativa desses pacientes. Os ACSs têm mais acesso a essas pessoas; eles conhecem os pacientes da sua região de atuação pelo nome. Então eles estão fazendo este contato, primeiro por telefone e depois com uma visita na residência da pessoa. Nesta visita, eles confirmam se o paciente está ciente de que já pode tomar a 2ª dose, tentam verificar o porquê de a pessoa ainda não ter completado o esquema vacinal e orientam sobre a importância de ficar em dia com a vacina”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Esta semana o município já realizou dois dias de mutirão no Centro de Eventos para todas as pessoas que estão com a 2ª dose da vacina em atraso ou dentro do prazo indicado no Cartão de Vacina. O resultado está muito abaixo das expectativas: apenas 160 pessoas compareceram para serem imunizadas – 140 na terça-feira (22) e outras 20 no período da manhã desta quarta-feira (23).

“Continuamos repetindo: a eficácia das vacinas foi determinada a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações, por isso é fundamental que quem tomou a 1ª dose de qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, recebam também a 2ª dose (respeitando o prazo indicado na Carteira de Vacinação). Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito a infecções, em comparação às pessoas que receberam as duas doses. Além disso, o indivíduo que só recebeu uma dose acaba não contribuindo de maneira correta para o controle da circulação do vírus. É preciso ter em mente que, além de aumentar a proteção contra a Covid-19, a segunda dose ajudar a prolongar essa proteção”, insiste a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí