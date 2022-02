Paranavaí registra mais nove óbitos de paciente por complicações de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde foi notificada nesta segunda-feira (21/2) de mais nove pacientes de Paranavaí que morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Um paciente entrou em óbito no início da manhã desta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, quatro dos pacientes morreram entre os dias 24 e 30 de janeiro e outros quatro entre os dias 1º e 10 de fevereiro. Exceto o primeiro, um homem de 89 anos, com comorbidades associadas, que estava internado na Santa Casa, todos os demais estavam internados em Maringá. Com estes novos registros, agora Paranavaí soma 19 óbitos de pacientes com Covid-19 no ano de 2022.

Em janeiro foram registrados os óbitos de: um homem de 77 anos (com comorbidades) no dia 24; um homem de 89 anos (com comorbidades) e uma mulher de 90 anos (sem comorbidades informadas) no dia 29; e um homem de 89 anos (com comorbidades) no dia 30.

Já no mês de fevereiro foram registrados os óbitos de um homem de 59 anos no dia 1º; uma mulher de 77 anos no dia 8; um homem de 89 anos no dia 9; e uma mulher de 79 no dia 10. Os quatro pacientes tinham comorbidades associadas relatadas.

As outras 324 mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram registradas nos seguintes períodos: no ano de 2020 foram duas em abril; quatro em maio; uma em junho; três em julho; três em agosto; três em setembro; duas em outubro; cinco em novembro; e 12 em dezembro; no ano de 2021 foram 12 em janeiro; 25 em fevereiro; 43 em março; 48 em abril; 39 em maio; 51 em junho; 30 no mês de julho; cinco em agosto; 13 em setembro; nove em outubro; três em novembro; e um em dezembro; e no ano 2022 foram registrados outros seis em janeiro e outros quatro em fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí