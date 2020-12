Paranavaí ultrapassa a marca de 2.000 casos confirmados de Covid-19

Nesta quarta-feira (16/12) a Vigilância em Saúde confirmou que Paranavaí já ultrapassou a marca de 2.000 casos confirmados de Covid-19. Isso devido ao número de laudos positivos liberados no Boletim de hoje. Foram 38 novos casos confirmados registrados somente nas últimas 24 horas.

O número fica ainda mais alarmante ao verificarmos que a marca de 1.000 casos foi exatamente há um mês, em 16/11. Foram 8 meses para chegar em 1.000 casos e apenas um mês para se chegar em 2.000 casos.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo.

