Pessoas acima de 23 anos serão vacinadas contra Covid-19 na segunda-feira no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, farão na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, mais uma a ação de vacinação em massa no Centro de Eventos. Desta vez, serão imunizadas: pessoas sem comorbidades de 23 anos acima; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente maiores de 18 anos; e gestantes e puérperas sem comorbidades maiores de 18 anos. A vacinação está programada para acontecer das 8h às 18h ou até que se esgotem as doses recebidas.

Para receber a dose da vacina, basta que os públicos-alvo se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas).

Além dos documentos padrão, as pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, maiores de 18 anos, precisam apresentar, no momento da vacinação, uma prescrição/declaração com indicação do médico para receber a dose, constando a comorbidade existente. Já as pessoas com deficiência permanente, precisam estar cadastradas no PBPC (Programa de Benefício de Prestação Continuada) e constantes na lista fornecida pela Secretaria de Assistência Social, ou com outro documento comprobatório.

Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí